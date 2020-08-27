Программисты и начальники оказались довольны своей зарплатой. Кто еще?

Размером заработной платы в России больше всего довольны руководители и программисты. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы.

Так, почти треть разработчиков программного оборудования и трое из десяти руководителей довольны уровнем зарплаты. Об этом написал ТАСС, который ознакомился с исследованием.

Между тем десять лет назад только 18% программистов и 21% руководителей были удовлетворены своим уровнем доходов.

Сейчас 23% медицинских работников устраивает то, сколько они получают. В 2010 году довольными были лишь 13%. Что касается инженеров, то в 2020 году 20% говорят о хорошей зарплате (в 2010 — 10%). У финансистов в целом ситуация не поменялась: десять лет назад все устраивало 16%, в наше время — 19%.

Однако в некоторых отраслях число недовольных заработком увеличилось. Если в 2010-м 20% юристов были довольны зарплатой, то в 2020-м таких 18%. У бухгалтеров — 19% против 14%, у HR-менеджеров — 18% против 14% соответственно.

Специалисты проводили опрос с 31 июля по 18 августа 2020 года во всех округах России. В нем участвовали 2500 представителей разных профессий.

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