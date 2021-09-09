Программист объяснил, как определить атаку кибермошенников

Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин обсудил с «Политикой Сегодня» новую схему мошенничества от имени портала госуслуг.

Суть схемы в том, что аферисты рассылают уведомления якобы об откреплении человека от поликлиники из-за технических сбоев. Людям предлагают пройти по ссылке, чтобы заполнить анкету для новой регистрации. При этом надо заплатить госпошлину в размере нескольких тысяч рублей.

«Переход на сам сайт мошенников не опасен. Кража личных данных происходит только в том случае, если человек скачивает какие-то файлы, например, анкету. Когда пользователь запускает файл, то здесь уже есть опасность „слить“ личные данные», — предупредил специалист.

Он назвал два признака, по которым можно определить, что сайт является мошенническим. Во-первых, следует обратить внимание на доменное имя. Отмечается, что это очень длинный набор символов и букв. Во-вторых, в браузерах есть функция оповещения безопасности в виде знака замочка в поисковой строке.