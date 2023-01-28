Общество 28 января 2023, 11:20 Программист Брайан Джонсон раскрыл секрет «вечной молодости» Программист Брайан Джонсон сообщил, сколько миллионов тратит в год ради «вечной молодости» скриншот с видео / YouTube

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Сколотивший состояние на продаже программного обеспечения для онлайн-платежей американский программист Брайан Джонсон тратит миллионы долларов в год, чтобы поддерживать моложавый вид. Об этом 45-летний Джонсон рассказал изданию Mirror.

За его здоровьем следят 30 врачей. Специально для него специалисты составили график дня. Так, день Джонсона начинается с пяти утра и с зарядки протяженностью один час.

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При этом в течение дня мужчина строго следит за своим весом, измеряет уровень глюкозы в крови, вплоть до колебаний частоты сердечных сокращений при различных телодвижениях.

Миллиардер строго питается вегетарианской пищей. Одной чистки пастой зубов ему не хватает. Он каждый раз полощет полость рта маслом чайного дерева.

«Я лечу спортсменов и голливудских знаменитостей, и никто не выходит за рамки возможного так сильно, как Брайан», — признался один из многочисленных врачей из команды Джонсона, терапевт Джефф Толл.

В результате ради «вечной молодости» американец тратит более двух миллионов долларов в год. По российским деньгам — это 138 миллионов рублей.

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