Общество 02 марта 2024, 11:35 Программа «Время героев» заинтересовала более шести тысяч участников СВО Более шести тысяч участников СВО подали заявку в программу «Время героев» РИА «Новости»

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Свыше шести тысяч заявок подали участники и ветераны спецоперации в кадровую программу «Время героев». Об этом сообщил в Telegram-канале гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Уже 6149 заявок! Это всего за три с небольшим часа работы сайта», — написал он.

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О старте новой программы для участников СВО объявил президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. Вечером 1 марта сайт «Времягероев.рф» стал доступен.

Заявки принимают до полудня 8 апреля. Их могут подать россияне с высшим образованием и не имеющие судимостей.

«Время героев» задумывали как программу развития. Российские военнослужащие пройдут курсы управленцев и личностного роста.