Программа «Внимание! Еда» проверила пять образцов хлеба «Дарницкий»

Программа «Внимание! Еда» решила проверить хлеб торговой марки «Дарницкий», чтобы выяснить, отвечает ли он всем необходимым требованиям. Исследование провели специалисты Роскачества.

На протяжении долгого времени хлеб был главным продуктом в любой советской семье. Батон и кирпичик считались стандартным для любого человека. При этом съедали его за сутки. Так происходило потому, что выбрасывать остатки этого мучного изделия считалось большим грехом.

Рецептуру Дарницкого хлеба придумали в 1986 году. В это же время в СССР разработали и ГОСТ для него. Однако до его появления в стране был не менее популярный продукт — он носил название «Украинский». Разница между ними заключалась в том, что в рецептуру последнего входила ржаная обдирная мука и мука пшеничная второго сорта.

Рецепт Дарницкого хлеба не менялся на протяжении 35 лет. До сих пор крупнейшие российские заводы производят этот продукт по ГОСТу 1986 года. На экспертизу Роскачества направили пять образцов хлеба «Дарницкий», выполненные именно по этому стандарту.

1. «Черемушки» — изготовитель ОАО «КБК «Черемушки».

2. «Нижегородский» — изготовитель ООО «Нижегородский хлеб».

3. «Пролетарец» — изготовитель АО «Хлебокомбинат «Пролетарец».

4. «Коломенское» — изготовитель ЗАО БКК «Коломенский».

5. «Хлебозавод 22» — изготовитель ЗАО «Хлебозавод № 22».

Эксперты Роскачества проверили хлеб на безопасность, органолептические показатели и соответствие состава информации, указанной на этикетке.

В конечном итоге выяснилось, что отправленный на изучение хлеб выполнен в соответствии с ГОСТом. Продукт приятный на вкус и не крошится. Почетное первое место присудили хлебу «Дарницкий» от торговой марки «Черемушки». На второй строчке рейтинга оказался хлеб «Пролетарца» и «Нижегородского». Следом за ними — мучной продукт марки «Коломенское».

Еще больше информации о пользе и вреде продуктов, а также расширенные результаты исследований можно найти на сайте Роскачества.

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