Программа «Внимание! Еда» проверила пять образцов филе трески

Программа «Внимание! Еда» изучила образцы замороженного филе трески пяти торговых марок. Продукты проверили на соответствие всем необходимым требованиям. Исследованием занимались специалисты Роскачества.

Треска по-другому называется лабардан. Она водится в Атлантическом, Северном Ледовитом и Тихом океанах. Биологи выделяют несколько подвидов этой рыбы, названия которых созвучны с местами их обитания.

Треску нужно есть как можно чаще. Это исключительно дикая рыба, ее невозможно вырастить в аквакультре, а значит — она сохраняет все полезные свойства морей и океанов. Даже в замороженном виде. Наличие в составе трески витаминов, большого количества минералов, белков, аминокислот и жирных кислот делает этот продукт очень полезным.

Например, для женщин треска является натуральной природной биодобавкой. Цинк, селен, сера и другие вещества, входящие в ее состав, помогут сохранить женскую красоту. При регулярном употреблении отмечается улучшение состояния волос, ногтей и ускорение их роста. Кожа становится гладкой и шелковистой, пропадают все высыпания.

Для мужчин это тоже отличный продукт. По мнению медиков, в мужском организме чаще развиваются заболевания сердечно-сосудистой системы. При регулярном употреблении этой рыбы значительно снижается вероятность развития болезней сердца и сосудов.

На экспертизу Роскачества отправились пять образцов филе трески замороженной:

1. «Агама» — производитель ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск».

2. «Каждый день» — производитель ООО «Линкор» Московская область.

3. «Штурман КФ» — производитель ООО «Марлин» Москва.

4. «Бухта изобилия» — производитель ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск».

5. Borealis — производитель АО «Норебо Ру» Мурманск.

Специалисты проверили рыбу на качество, безопасность, допустимый объем ледяной глазури, органолептические характеристики и соответствие достоверности маркировки.

По результатам исследования выяснилось, что вся рыба абсолютно безопасна. Она соответствует всем стандартам качества и получила достаточно высокие оценки. Ни у одного из образцов эксперты не обнаружили повторного замораживания, а объем ледяной глазури не превышает допустимый уровень.

Единственное, за что в лаборатории незначительно снизили оценку сразу четырем образцам — это маркетинговые уловки. Например, на упаковке с треской торговой марки «Агама» было крупно написано, что у рыбы вкус категории А, хотя он не делится на категории.

Филе трески «Агама», «Каждый день», «Штурамн КФ» и «Бухта изобилия» заняли второе место. Победителем стала рыба торговой марки Borealis. Помимо безупречного качества, у этой рыбы оказалось самое низкое содержание ледяной глазури.

Еще больше информации о пользе и вреде продуктов, а также расширенные результаты исследований можно найти на сайте Роскачества.

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