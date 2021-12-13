Опубликована программа Российского инвестиционного форума 2022 года

Российский инвестиционный форум начнется 17 февраля. Прозвучат вопросы здоровья населения, цифровизации, развития талантов, бизнеса и многие другие. Программу опубликовали на сайте rusinvestforum.org.

Ключевой темой станет достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы, рассказал советник президента России Антон Кобяков.

Деловая программа форума сфокусирована на механизмах реализации национальных целей развития России до 2030 года Антон Кобяков.

Российский инвестиционный форум — это площадка для доверительного взаимодействия государства и бизнеса.

Коротко о программе

Субъекты России презентуют здесь свои инвестиционные возможности. Участники обсудят реализацию национальных проектов. Это отметил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Регионы на форуме представят лучшие проекты и практики. <…> Эти проекты призваны способствовать решению задач по обеспечению социально-экономического развития регионов, повышению инвестиционной привлекательности, созданию новых рабочих мест и росту доходов населения», — сказал он.

По словам Чернышенко, лучшие идеи и опыт, озвученные на форуме, смогут распространить на всю Россию.

В первый день форума пройдет пленарная сессия «Страна возможностей: Россия — 2030 глазами предпринимателей». Второй день посвятят регионам России, третий — молодежи.

Подробности о программе можно найти на сайте Российского инвестиционного форума.