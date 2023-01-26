Общество 26 января 2023, 16:45 Программа реновации позволит расселить 250 тысяч москвичей к 2025 году

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Почти четверть миллиона человек переселят по программе реновации в Москве. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель столичного департамента столицы Рафик Загрутдинов.

Масштабная программа продолжится, только сейчас в работе находятся 400 домов общей площадью семь миллионов квадратных метров. Чуть больше половины из них пока на стадии проектирования, остальные уже строятся. При этом 1,2 миллиона квадратных метров введут в эксплуатацию уже в этом году.

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Рафик Загрутдинов также подчеркнул, что все проекты предусматривают комплексное развитие территорий. Таким образом создаются большие жилые комплексы помогают выдерживать напряженный график строительства домов и их передачи под переселение.

«В активной фазе реализации находятся, к примеру, в районе Зюзино, в рамках КРТ мы уже перешли к освобождению территории. Данная площадка нам позволит построить порядка 140 тысяч квадратных метров жилья», — сказал Рафик Загрутдинов.