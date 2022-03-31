Программа поддержки виноделия появится в России

Зампредседатель правительства Виктория Абрамченко утвердила программу поддержки российского виноделия. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на сайт кабмина.

Первый этап мер продлится до 2024 года. Также инвестирование в мелиоративный комплекс юга России рассчитано до 2030 года.

«В новой программе более 20 мероприятий, которые охватывают все сферы жизни отрасли и призваны обеспечить прорывной скачок в ее развитии», — заявила Абрамченко.