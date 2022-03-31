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    31 марта 2022, 16:38

    Программа поддержки виноделия появится в России

    Дарья Морозова

    Зампредседатель правительства Виктория Абрамченко утвердила программу поддержки российского виноделия. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на сайт кабмина.

    Первый этап мер продлится до 2024 года. Также инвестирование в мелиоративный комплекс юга России рассчитано до 2030 года.

    «В новой программе более 20 мероприятий, которые охватывают все сферы жизни отрасли и призваны обеспечить прорывной скачок в ее развитии», — заявила Абрамченко.