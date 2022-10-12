Программа по строительству бизнеса среди молодежи «Я в деле» заработает в ХМАО | 360°

Общество 12 октября 2022, 14:40 Поделиться Telegram

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Viber Программа по строительству бизнеса среди молодежи «Я в деле» заработает в ХМАО

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Президент югорского благотворительного фонда «Траектория Надежды» Александр Клишин в разговоре с изданием Ura.ru сообщил, что в ХМАО начнет свою работу проект по строительству бизнеса среди молодежи «Я в деле».

Во время программы молодым людям будут рассказывать, как с помощью краудфандинга реализовать свой проект, найти инвесторов и партнеров, а также научиться «упаковывать» идеи.

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«Молодежное предпринимательство было и остается одним из основных направлений развития экономики. Подтверждение тому — креативный потенциал молодого поколения и желание развивать мир вокруг себя», — добавил Клишин.

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Лучшие проекты будут отправлены на федеральный конкурс «Сильные идеи для нового времени».

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