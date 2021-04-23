Программа по ремонту балконов появится в Петербурге

Проверку балконов в Центральном районе Санкт-Петербурга завершили на днях. После этого начнется их реставрация. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на местную администрацию.

Обследовали всего восемь тысяч балконов. 1878 из них располагаются в домах-памятниках.

«По итогам работы проблемы выявлены на 1657 балконах. Еще 1001 балкон нуждается в срочном капитальном ремонте, а также замене несущих конструкций. При этом из них 338 находятся в аварийном состоянии», — рассказали в администрации.