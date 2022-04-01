Программа молодежного и студенческого туризма в России стартует 1 июня

Старт программы студенческого и молодежного туризма в России назначен на 1 июня. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

В рамках программы молодежь получит возможность путешествовать по стране и останавливаться в кампусах университетов по доступным ценам.

Для студентов доступны направления «Профориентационный туризм», «Научно-популярный туризм» и «Культурно-познавательный и рекреационный туризм».

Всего в 2022 году в программе примут участие 155 высших учебных заведений из 98 российских городов.

«Также путешествовать по программе молодежного и студенческого туризма сможет трудоустроенная молодежь до 35 лет, финалисты, активисты и участники конкурсов платформы АНО „Россия — страна возможностей“», — рассказал Чернышенко.

Для этой категории разработано больше 450 туристических продуктов и познавательных программ.