09 декабря 2022, 18:34
Программа «Кадры для села» начнет действовать во всех регионах РФ в следующем году
Для поддержки фермерских хозяйств и аграрного сектора в субъектах России запустят программу «Кадры для села», которая позволит привлечь молодые кадры в этот сектор. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Такая программа нацелена на людей до 35 лет, однако профессионалы более старшего возраста могут также принять в ней участие в качестве кураторов и наставников.
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Реализация программы позволит решить проблему с дефицитом аграриев в малых селах и устранить нехватку кадров на предприятиях в связи с частичной мобилизацией.
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