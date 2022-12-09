Общество 09 декабря 2022, 18:34 Программа «Кадры для села» начнет действовать во всех регионах РФ в следующем году

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Для поддержки фермерских хозяйств и аграрного сектора в субъектах России запустят программу «Кадры для села», которая позволит привлечь молодые кадры в этот сектор. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Такая программа нацелена на людей до 35 лет, однако профессионалы более старшего возраста могут также принять в ней участие в качестве кураторов и наставников.

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Реализация программы позволит решить проблему с дефицитом аграриев в малых селах и устранить нехватку кадров на предприятиях в связи с частичной мобилизацией.

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