Программа «Городские практики» прошла в Архангельске | 360°

Общество 04 октября 2022, 16:16 Поделиться Telegram

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Viber Программа «Городские практики» прошла в Архангельске

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Архитекторы, градостроители, предприниматели и другие специалисты приняли участие в программе «Городские практики» в Архангельске. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Всего мероприятие посетили 47 человек. Они слушали лекции об экологическом и ландшафтном анализе, локальной идентичности и инклюзивности, а также выполнили практические задания. Для этого участники поделились на шесть команд и подготовили идеи общественных пространств для города.

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«Обмен идеями и опытом, мозговой штурм, коллективное исследование перспектив той или иной городской территории — это всегда возможность по-новому посмотреть на привычные микрорайоны», — рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев.

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