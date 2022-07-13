Программа «Доброе утро» задумалась о вещании из разных регионов

Создатели программы «Доброе утро» планируют выходить в прямой эфир из разных российских регионов. Об этом заявил директор дирекции утреннего вещания Первого канала Кирилл Рыбак. Передаче 13 июля исполнилось 35 лет.

«Если говорить о Москве — давно хотели встать в устье Кутузовского проспекта с видом на гостиницу «Украину». И постоять в районе ресторана «Прага». А если говорить о России, наша голубая мечта — большое путешествие «сосиски», так называют синюю передвижную студию «Доброго утра», — сказал Рыбак. Его процитировало РИА «Новости».

Он также вспомнил случаи, когда ведущие выходили в прямой эфир с травмами. Например, Светлана Зейналова работала со сломанной ногой, также — и Екатерина Мцитуридзе.

«Но со сломанными ногами проще: их легче спрятать. Ведущий сидит, гипс под столом — зрители и не догадываются об инциденте. Случалось, травмировали руки — это было хуже», — добавил Рыбак.

По его словам, однажды Борис Щербаков травмировал руку.

Программа «Доброе утро» впервые вышла в эфир 13 июля 1987 года, тогда она называлась «90 минут». В разное ее ведущими Олег Добродеев, Татьяна Миткова, Андрей Малахов, Борис Щербаков, Лариса Вербицкая и другие.