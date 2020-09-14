Прогнозы о росте цен прокомментировали в Картофельном союзе

Прогнозы об увеличении цен на картофель прокомментировал директор Картофельного союза России Алексей Красильников. Он считает, что продукт существенно не подорожает.

Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила об обеспокоенности фермеров низким урожаем картофеля. Они отметили, что влияние на объем собранного урожая в стране оказали погодные условия и пандемия COVID-19. Осенью фермеры предрекли повышение цен на картофель.

Красильников в беседе с ИА Nation News заявил, что по данным Минсельхоза, урожай этого года отмечается на уровне среднегодовых показателей.

«Несмотря на снижение площадей по посадке картофеля мы не прогнозируем какого-то кризиса. То есть, валовый сбор будет на уровне около 7,2 миллиона тонн. И семимиллионный уровень полностью обеспечивает потребности населения, торговых сетей и так далее», — подчеркнул он.

Специалист заключил, что в настоящий момент глобальных причин для обеспокоенности этим вопросом нет.