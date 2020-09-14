Прогнозы о росте цен прокомментировали в Картофельном союзе
Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила об обеспокоенности фермеров низким урожаем картофеля. Они отметили, что влияние на объем собранного урожая в стране оказали погодные условия и пандемия COVID-19. Осенью фермеры предрекли повышение цен на картофель.
Красильников в беседе с ИА Nation News заявил, что по данным Минсельхоза, урожай этого года отмечается на уровне среднегодовых показателей.
«Несмотря на снижение площадей по посадке картофеля мы не прогнозируем какого-то кризиса. То есть, валовый сбор будет на уровне около 7,2 миллиона тонн. И семимиллионный уровень полностью обеспечивает потребности населения, торговых сетей и так далее», — подчеркнул он.
Специалист заключил, что в настоящий момент глобальных причин для обеспокоенности этим вопросом нет.