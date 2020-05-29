Москвичи стали скупать кондиционеры. Все из-за прогнозов об аномальной жаре

Москвичи активно готовятся к жаркому лету, скупая в магазинах кондиционеры и вентиляторы. Только с начала мая продажи этих товаров выросли на 132% и 98% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Количество покупок вентиляторов в Москве взлетело на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В итоге объем продаж в денежном выражении подскочил на 136%.

Сплит-системы и другие виды кондиционера стали покупать больше на 132%. В денежном выражении продажи подскочили на 116%.

Ранее синоптики предупредили россиян об аномально жарком лете в этом году. Температура может повыситься до +30 градусов, а на южных границах — до +35 градусов тепла. К тому же из-за пандемии коронавируса многие горожане готовятся летом больше времени проводить дома.