Общество 04 апреля 2024, 07:45 «Прогнозировать можно на десятилетия». Санкции против России быстро не отменят РСМД: санкции против России могут сохраняться десятилетиями Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Антироссийские санкции быстро не отменят, даже если удастся достичь каких-то политических соглашений — они могут сохраняться десятилетиями. При этом страна уже адаптировалась к ним. Об этом РИА «Новости» заявил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Он напомнил, что Иран живет под санкциями США 45 лет. За это время они то усиливались, то сокращались, однако не отменялись.

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«Исходя из этого, предположу, что антироссийские санкции будут существовать долго, прогнозировать их можно на десятилетия вперед», — сделал вывод Тимофеев.

Гендиректор РСМД констатировал, что Россия довольно быстро приспособилась к давлению, перестроила логистику торгово-экономических отношений и выстояла. По его мнению, во многом это произошло благодаря тому, что в стране в последние более чем 30 лет создалась рыночная экономика — она способна оперативно реагировать на вызовы. Советская экономика рухнула бы под санкциями, уверен Иван Тимофеев.

Накануне, 3 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам ежегодного отчета правительства перед Госдумой также отметил, что Россия успешно справилась с беспрецедентным санкционным давлением.