31 мая 2023, 14:00
Прогноз Зеленского о новой цели России после спецоперации назвали чушью
Пользователи Twitter раскритиковали президента Зеленского за слова о цели России после СВО
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что следующей целью России после завершения спецоперации станет Белоруссия, удивило пользователей Twitter. Они раскритиковали его за ложь и попытку привлечь внимание, сообщило РИА «Новости».
Политик дал интервью южнокорейской газете Chosun Ilbo и заявил, что по завершении спецоперации на Украине Россия нападет на Белоруссию. Интернет-пользователей возмутило это заявление. Один из них заявил, что тогда Россия не стала бы размещать на территории республики ядерное оружие, другой обвинил Владимира Зеленского в попытке любыми способами привлечь к себе внимание Запада.
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«Какая чушь», — заявил комментатор.
Автор другого твита напомнил о другом пророчестве президента Украины — он уже заявлял, что Россия устроит конфликт с Европой, но этого не случилось.
Интервью прошло в Киеве. Владимир Зеленский сказал журналисту, что у Украины с Южной Кореей много общего, и попросил поставить зенитные ракетные комплексы, а не только гуманитарную помощь.
Владимир Зеленский
Белоруссия
Отношения России и Украины
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