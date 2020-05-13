Прогноз США по урожаю пшеницы в РФ оценили в Госдуме

«Исходя из урожаев последних лет, вполне реальная цифра», — заметил парламентарий.

Он напомнил, что в 2018–2019 годах по сбору пшеницы были похожие цифры. В этом году ситуация также складывается нормально. По словам депутата, агропромышленный комплекс не снижает объемов производства, а посевная идет с небольшим опережением к прошлому году.

«И если камни с неба не будут падать, то мы должны получить хороший урожай», — отметил законодатель.