Прогноз США по урожаю пшеницы в РФ оценили в Госдуме
Глава думского Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» прогноз Минсельхоза США о том, что Россия может собрать в этом году 77 миллионов тонн зерна.
«Исходя из урожаев последних лет, вполне реальная цифра», — заметил парламентарий.
Он напомнил, что в 2018–2019 годах по сбору пшеницы были похожие цифры. В этом году ситуация также складывается нормально. По словам депутата, агропромышленный комплекс не снижает объемов производства, а посевная идет с небольшим опережением к прошлому году.
«И если камни с неба не будут падать, то мы должны получить хороший урожай», — отметил законодатель.