Прогноз о возможном подорожании блюд в российских ресторанах назвали обычным делом

В подорожании продуктов и соответствующем росте цен на блюда в ресторанах нет ничего нового. Это связано с неурожаем, скачками курсов валют и другими факторами. Об этом в беседе с «360» рассказал ресторатор, глава компании Hurma Management Group Дмитрий Левицкий.

«Происходит подорожание продуктов — в этом нет ничего космически нового. <…> Это нормальная жизнь ресторанов. <…> Все мы стараемся работать с сезонными продуктами», — объяснил собеседник.

Левицкий добавил, что в стране постоянно растет стоимость аренды помещений и строительных работ. Также сотрудникам ресторанов необходимо время от времени поднимать зарплату. Все это сказывается на стоимости блюд. По словам ресторатора, какие-то ингредиенты блюд не в ущерб объему порции можно заменить другими продуктами, но, к примеру, вместо лосося, на тарелку положить ничего нельзя.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в следующем году российские рестораны поднимут цены на 15% из-за подорожания продуктов и логистических услуг.