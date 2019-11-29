Профсоюзы предложили регионам сделать 31 декабря выходным

Он заявил, что поддерживает внесенный в Госдуму законопроект, по которому 31 декабря объявляется выходным днем. Михаил Шмаков отметил, что это вполне разумная инициатива.

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«Полагаю, что этот законопроект, в том виде, в котором он предложен стоит поддержат. А именно, в том случае, когда 31 декабря не является календарным выходным», — заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России.

Законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже в том случае, если он выпадает на будни внесли для рассмотрения в Государственную думу. Авторами документа стали депутаты Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Елена Строкова и сенатор Сергей Леонов.

В предложении говорится, что выходные дни нужно перенести так, чтобы 31 декабря всегда оставался нерабочим днем. Таким образом количество праздничных и выходных дней не изменится.

Однако в этом году 31 декабря останется рабочим днем в любом случае. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин пояснил, что график выходных и праздничных дней устанавливается за год. Это делается, чтобы работодатели сформировали рабочие графики.