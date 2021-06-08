Профсоюзы попросили Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий

К президенту России Владимиру Путину обратились с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Такое письмо направил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

«Федерация независимых профсоюзов России озабочена затяжкой выполнения Вашего поручения», — сказано в письме, которое было размещено на сайте ФНПР. Его фрагмент приводит РИА «Новости».

В нем утверждается, что правительство не одобрило ни один из законопроектов, который был подготовлен депутатами, но при этом не внесло свой вариант по этому вопросу.

«Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров <…>. ФНПР просит Вас вмешаться в сложившуюся ситуации», — отмечается в письме.

В федерации уверены, что справедливое решение этого сложного вопроса будет найдено.

В письме говорится, что необходимо вернуть недоплаченные суммы работающим пенсионерам и восстановить индексацию.