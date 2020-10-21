Профсоюзы назвали первый шаг к четырехдневной рабочей неделе

В России не обсуждают переход на четырехдневную рабочую неделю. Профсоюзы считают, что начинать нужно с сокращения ее продолжительности с 40 часов на меньшее количество.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов уточнил для РИА «Новости», что в рамках Российской трехсторонней комиссии идею не рассматривают.

«Нет, оно не ведется сейчас, это обсуждение», — сказал он. Соколов добавил, что ранее инициативу обсудили в Минтруде, «еще при прежнем министре», и в РТК.

Специалисты остановились на том, чтобы в перспективе двигаться к снижению продолжительности рабочей недели. В этом направлении призвали работать профильное министерство и профсоюзы, а работодатели к идее отнеслись осторожно.

Первоочередным шагом в ФНПР назвали не уход на четыре рабочих дня, а сокращение рабочих часов на неделе — их должно стать меньше 40. Зависит перспектива от того, как будет развиваться экономическая ситуация.

По мнению психолога, до перехода на четырехдневку россиянам придется полностью пересмотреть отношение к труду. Эксперты полагают, что подобные изменения нецелесообразны и приведут либо к падению заработка, либо к значительному увеличению рабочего дня.