Профсоюзы могут привлечь к решению проблемы сексуальных домогательств
Пока в России не появился законопроект, наказывающий за домогательства на рабочем месте, регулировать этот вопрос могли бы профсоюзы. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на эксперта Центра социально-трудовых прав Юлию Островскую.
По ее словам, эта проблема актуальна для России, сексуальные домогательства являются унизительными для тех, кто им подвергается.
«И первое, что можно начинать, не дожидаясь сложного процесса изменения законодательства, — это работа на уровне организаций», — считает Островская.