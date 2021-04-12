Профсоюзы исключили продление майских праздников в 2021 году

Зампред Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков рассказал Life, что в этом году фактически уже нельзя изменить продолжительность майских праздников.

Он заметил, что в России обсуждении праздничных дней стало некоей традицией. Перед Новым годом возникают дискуссии о продолжительности новогодних праздников, перед первыми числами мая — о майских.

«Имеет смысл обсуждать это на трехсторонней основе в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, потому что это в первую очередь имеет отношение к трудовым отношениям. Это площадка, где встречаются представители правительства, работодателей и профсоюза. И там через вот этот механизм вполне возможно обсуждение этой темы. В этом году на РТК эта тема не выносилась», — обратил внимание Шершуков.