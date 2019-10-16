Профсоюз полиции назвал причины увольнения сотрудников МВД

Личный состав МВД стал меньше Подробнее

В Счетной палате указали, что сокращение численности личного состава МВД связано со значительным числом увольнений. Плановое значение укомплектованности личного состава в 2018 году составляло 95%, однако сейчас показатели сократились до 92,6%.

В профсоюзе полиции объяснили, что сотрудники ведомства уже выслужили срок до пенсии. Поэтому они решили уйти, пока им не продлили срок службы в органах в рамках пенсионной реформы.

«Ушли те, кто выслужил пенсию, и нашел доходы на стороне», — сказали в ведомстве.

Пенсионная реформа предполагает повышение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.