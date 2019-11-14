Профсоюз московских таксистов оценил идею с запретом работать в такси насильникам и убийцам

Опасных преступников не пустят за руль такси и автобусов Подробнее

Смирнов предположил, что под запрет могут попасть и те, кто был осужден по другим статьям. В частности, это могут быть и мошенники, поскольку не исключен вариант, что такие люди начнут обманывать клиентов и работодателей.

По словам специалиста, сейчас никто не проверяет таксистов при приеме на работу. Требуется лишь лицензия и авто. Однако у больших предприятий есть службы безопасности, в чьей компетенции находится этот вопрос.

«Среди моих коллег таких людей нет. Но, как я понимаю, что в принципе они в этой сфере работают. Хорошо, если они исправились, больше не насилуют, не убивают. И другой возможности заработать у них нет», — заметил Смирнов.