Профсоюз московских таксистов оценил идею с запретом работать в такси насильникам и убийцам
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов обсудил с ИА НСН законопроект, который запрещает насильникам, убийцам и террористам заниматься какими-либо автоперевозками.
Опасных преступников не пустят за руль такси и автобусовПодробнее
Смирнов предположил, что под запрет могут попасть и те, кто был осужден по другим статьям. В частности, это могут быть и мошенники, поскольку не исключен вариант, что такие люди начнут обманывать клиентов и работодателей.
По словам специалиста, сейчас никто не проверяет таксистов при приеме на работу. Требуется лишь лицензия и авто. Однако у больших предприятий есть службы безопасности, в чьей компетенции находится этот вопрос.
«Среди моих коллег таких людей нет. Но, как я понимаю, что в принципе они в этой сфере работают. Хорошо, если они исправились, больше не насилуют, не убивают. И другой возможности заработать у них нет», — заметил Смирнов.