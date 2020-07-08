Профсоюз мигрантов прокомментировал безработицу среди иностранных граждан
Глава Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов обсудил с ИА НСН данные опроса РАНХиГС, согласно которым в России 40% иностранных граждан потеряли работу из-за коронавируса. Показатель увеличивается до 75% с учетом тех, кому пришлось уйти в неоплачиваемый отпуск.
«Меня эти цифры шокируют, а специалисты просто удивляют! Я думаю, что только служба занятости может дать достоверные данные для такой статистики», — заметил собеседник информагентства.
По его словам, эти несколько месяцев изоляции иностранные граждане пережили удивительно легко. Он отметил, что ожидал худшего сценария, поэтому принял ряд мер вместе с коллегами.
«Например, мы откликнулись на просьбу хозяйств помочь в уборке ягод», — обратил внимание Каримов.