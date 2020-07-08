Профсоюз мигрантов прокомментировал безработицу среди иностранных граждан

«Меня эти цифры шокируют, а специалисты просто удивляют! Я думаю, что только служба занятости может дать достоверные данные для такой статистики», — заметил собеседник информагентства.

По его словам, эти несколько месяцев изоляции иностранные граждане пережили удивительно легко. Он отметил, что ожидал худшего сценария, поэтому принял ряд мер вместе с коллегами.

«Например, мы откликнулись на просьбу хозяйств помочь в уборке ягод», — обратил внимание Каримов.