Профсоюз мигрантов призвал киргизов и таджиков избегать стычек в России

Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов призвал киргизов и таджиков избегать стычек в России. Он заявил, что не стоит продолжать конфликт со стрельбой, произошедший в конце апреля на границе между странами, сообщила «Общественная служба новостей».

29 апреля при перестрелке пострадали около 96 человек. Трое погибли, среди них 13-летняя девочка. Как считает Каримов, произошедшее является «недоразумением».

«Никаких стычек между киргизами и таджиками в России не было, не будет и быть не может. Что одни, что вторые — мирный народ и устраивать какие-то разборки никто не станет. То, что случилось на границе — простое недоразумение, хотя и печальное, приведшее к гибели людей», — заявил председатель профсоюза.

Каримов отметил, что киргизам и таджикам нужно идти дальше, а также стараться мирно сосуществовать.