Профсоюз мигрантов предложил поднять зарплату дворникам в два раза
Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов рассказал, что в Москве не хватает трудовых мигрантов. По его мнению, нужно поднять зарплату дворников в два раза, чтобы исправить ситуацию. Об этом сообщила Общественная служба новостей.
Уточняется, что многие мигранты покинули Москву из-за пандемии коронавируса. Есть данные, что их стало меньше на целых 40%.
«Надо просто платить дворникам в два раза больше — они будут и в два раза больше работать, убирать все», — рассказал Каримов.