Банковская система РФ вернулась к профициту ликвидности

Банковская система в России вернулась к устойчивому структурном профициту ликвидности. Об этом на выступлении в Госдуме заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, написал ТАСС.

«Банковская система вернулась к устойчивому структурном профициту ликвидности, ситуация с ликвидностью в банках полностью стабилизировалась», — заявил он.

По словам Заботкина, банковский сектор РФ 1 апреля впервые с 24 февраля показал профицит ликвидности на 280,4 миллиарда рублей. После 24 февраля в течение пяти недель банковский сектор пребывал в состоянии дефицита ликвидности.

Также зампред сообщил, что ЦБ будет последовательно снижать ключевую ставку, так как снижаются темпы прироста цен. По его словам, это зависит от прогнозов развитии экономики и инфляции.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что прогноз темпов инфляции в 2022 и 2023 годах будет выше прежних оценок.