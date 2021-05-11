Роструд намерен потратить 457 миллионов рублей на доработку системы «Работа в России». В новой версии IT-платформа сможет собирать вакансии с других рекрутинговых площадок, верифицировать подлинность дипломов и детально отслеживать занятость в регионах.

О том, что Роструд подвел итоги тендера на модернизацию портала «Работа в России» сообщил «Коммерсант» со ссылкой на сайт госзакупок. Подрядчиком для доработки базы стало ООО «Бюджетные и финансовые технологии». Завершены работы должны быть до конца 2021 года.

В пресс-службе Минтруда изданию сообщили, что на базе «Работы в России» ведомство хочет создать хаб вакансий. При этом в ведомстве не назвали партнеров проекта.

Роструд дополнит функционал системы новыми сервисами, следует из документов закупки. Например, «Работа в России» позволит соискателям проходить видеоинтервью с работодателем. Также Роструд заказывает комплекс мер по улучшению ранжируемости сайта в поисковых системах.

Государство хочет мониторить состояние рынка труда, но, по мнению экспертов, чтобы получать актуальные данные о вакансиях, Роструду придется договориться с бизнесом.