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    16 сентября 2020, 12:15

    Профильный думский комитет поддержал закон о дополнительном образовании для женщин в декрете

    Андрей Иванов

    Думский комитет по социальной политике рекомендовал депутатам поддержать в первом чтении закон, который поможет российским мамам в декрете получить дополнительное образование. Об этом сообщил сайт нижней палаты российского парламента.
    Профильный думский комитет поддержал закон о дополнительном образовании для женщин в декрете

    Такое решение комитет принял по итогам заседания, которое прошло 16 сентября.

    «Мы даем молодой маме возможность действовать по жизненной ситуации и обратиться по месту пребывания. Кроме того, законопроектом устанавливается обязанность для центров занятости обеспечивать молодым мамам такое направление именно по востребованным на рынке труда профессиям», — приводит сайт слова автора поправок, вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

    Согласно документу, женщина в декрете, которая захотела получить дополнительное образование, может обратиться в любой центр занятости, а не только по месту регистрации.

    Закон даст женщинам гарантии для работы по новой профессии, которую они сами выберут.

    Жительницы Подмосковья в декрете в 2020 году смогут бесплатно освоить новые навыки: получить профессиональную подготовку, переподготовку или повысить свою квалификацию.

    Новости SMI.FM