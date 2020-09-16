Профильный думский комитет поддержал закон о дополнительном образовании для женщин в декрете
Такое решение комитет принял по итогам заседания, которое прошло 16 сентября.
«Мы даем молодой маме возможность действовать по жизненной ситуации и обратиться по месту пребывания. Кроме того, законопроектом устанавливается обязанность для центров занятости обеспечивать молодым мамам такое направление именно по востребованным на рынке труда профессиям», — приводит сайт слова автора поправок, вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.
Согласно документу, женщина в декрете, которая захотела получить дополнительное образование, может обратиться в любой центр занятости, а не только по месту регистрации.
Закон даст женщинам гарантии для работы по новой профессии, которую они сами выберут.
Жительницы Подмосковья в декрете в 2020 году смогут бесплатно освоить новые навыки: получить профессиональную подготовку, переподготовку или повысить свою квалификацию.