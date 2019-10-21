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Зампредседателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина указала, что за последние два года почти в два раза увеличилось число россиянок, пострадавших в своей же семье, в сравнении с данными 2012 года. Тогда это были 24 тысяч женщин.

«Следует учесть, что речь идет только о возбужденных уголовных делах, большая часть случаев домашнего насилия в эту статистику не попадает», — подчеркнула Пушкина.

По словам депутата, уголовный кодекс не обеспечивает профилактику насилия в семье, а только наказывает за уже совершившееся преступление. «Сегодня по факту избиения жены мужем уголовное дело может быть возбуждено только по заявлению самой потерпевшей или ее законного представителя. <…> Мало кто из женщин, пострадавших от рук мужей-садистов, знает, как проходить судебно-медицинскую экспертизу и куда вообще нужно обращаться за помощью», — объяснила Пушкина.

Даже если жертва насилия нашла в себе силы снять побои и заявление у нее приняли, у полиции все равно нет инструментов, чтобы защитить женщину от супруга-тирана. Участковый, конечно, может провести с ним профилактическую беседу, но за пределами отделения или зала суда сделать с агрессором ничего нельзя Оксана Пушкина зампредседателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Опрос Санкт-Петербургского университета экономики и управления показал, что половина случаев домашнего насилия имеет регулярную основу.

Законопроект о профилактике направлен на то, чтобы проблема могла быть решена на более ранней стадии, чем заседание суда по делу об убийстве.

«Получив сообщение о домашнем насилии, сотрудник полиции уже не сможет ответить: „Вот когда вас убьют, мы приедем и труп опишем“. Он обязан будет выехать и отработать этот сигнал», — сообщила депутат.

Главная задача законопроекта — предложить меры, направленные на предотвращение новых правонарушений и защиту пострадавших Оксана Пушкина.

Для предотвращения страшных последствий домашнего насилия законопроект предусматривает разные меры.

В первую очередь авторы предлагают строго закрепить само определение домашнего насилия.

«Домашнее насилие, как следует из нашего законопроекта, — это умышленное противоправное деяние (действие или бездействие) или угроза его совершения в отношении одного или нескольких близких родственников (лиц)», — сообщила Оксана Пушкина. Далее насилие классифицируется по нескольким категориям: психологическое, физическое, сексуальное и так далее.

Мерами воздействия на семейных тиранов авторы законопроекта предложили сделать профилактическую беседу в случае угроз расправой и «охранные меры для пострадавшей стороны — предупредительное или судебное защитное предписание», если дело дошло до рукоприкладства.

«Наша инициатива ставит целью защитить пострадавшую сторону, если есть угроза жизни, независимо от пола и возраста. Защитным предписанием сможет воспользоваться любой человек, если его совместное проживание под одной крышей с агрессором может привести к еще более негативным последствиям. Уже доказано, что большинство трагедий со смертельным исходом происходит после первого обращения жертвы в полицию. Чтобы предупредить такие случаи, полиция и суд смогут выносить защитные предписания сроком от 1 до 12 месяцев. На это время обидчику могут предложить покинуть квартиру, даже если он является собственником жилья. Кроме того, правонарушителю запрещается преследовать пострадавшего, приближаться к нему на расстояние, установленное судом, но не менее чем на 50 метров, его заставят передать пострадавшему его личное имущество и документы, если он их удерживает. Отселение — это временная мера, применяемая в целях обеспечения безопасности потерпевшего от насилия в семье во многих странах мира, в том числе и у наших соседей в Казахстане и Узбекистане», — объяснила Оксана Пушкина.

Отвечая на вопрос о временном выселении тирана из его же дома, депутат подчеркнула, что авторы исходили из гарантированного Конституцией РФ права на личную неприкосновенность.

«Согласно главному закону страны, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Очевидно, что значимость права человека не подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению несоизмеримо выше права распоряжаться и пользоваться частной собственностью», — пояснила она.

Оксана Пушкина развеяла опасения, которые высказывали противники законопроекта. По ее словам, законопроект не направлен на изменение механизмов работы органов опеки и попечительства. «Порядок отобрания ребенка из семьи установлен законодательством, и мы его менять не собираемся. Органы опеки могут отобрать ребенка, только если есть угроза реального наступления негативных для него последствий в виде смерти или причинения вреда физическому или психическому здоровью. Еще раз повторяю, наш законопроект направлен на профилактику домашнего насилия и на сохранение семьи», — пояснила Пушкина.

На данный момент законопроект, разработанный под руководством вице-спикера Галины Кареловой, должен пройти слушания в нижней палате парламента. Только после этого документ попадет на обсуждение Советом Федерации, а затем со всеми замечаниями и предложениями его внесут в Госдуму.