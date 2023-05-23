Общество 23 мая 2023, 18:48 «Профиль»: женщинам после 50 лет стоит носить платья с запахом и жакеты

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После 50 лет женщинам сложнее держать фигуру в порядке, поэтому визуально уменьшить талию можно с помощью правильно подобранной одежды. Об этом изданию «Профиль» рассказали стилисты.

Лучшая одежда, чтобы талия выглядела более тонкой, — это платья с запахом, а также блейзеры и жакеты. Кроме того, следует выбирать одежду с рукавом три четверти: оголенные запястья также помогают придать фигуре вид песочных часов.

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Как добавили «Народные новости», стилисты также рекомендуют одежду с V-образным вырезом и брюки с завышенной талией.

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