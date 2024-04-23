Общество 23 апреля 2024, 13:10 «Профи»: для ремонта от миллиона рублей придется отказаться от 3200 чашек кофе

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Аналитики сервиса «Профи» подсчитали, что для ремонта от миллиона рублей придется отказаться от 3200 чашек кофе, купленных в кафе или по дороге на работу. Об этом сообщил Life.

В исследовании говорится, что в среднем такое количество кофе россиянин способен выпить за три года. Аналитики исходили из данных, что его средняя стоимость в России составляет 400 рублей. Если к этой сумме добавить и перекус, то цена увеличится до 900 рублей.

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Россияне, которые готовы отказаться об бодрящего напитка всего на год, смогут сэкономить более полумиллиона рублей.