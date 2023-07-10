Общество 10 июля 2023, 12:36 Профессор Зараменских спрогнозировал спрос на специалистов, отвечающих за взаимодействие с ИИ

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В ближайшем будущем на фоне стремительного развития современных технологий увеличится спрос на специалистов, отвечающих за взаимодействие с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщил профессор Евгений Зараменских в беседе с РИАМО.

По его словам, внедрение технологий ИИ в рутинные процессы поспособствует появлению новых профессий и созданию новых рабочих мест. Так, в скором будущем могут появиться когнитивные копирайтеры и нейрохудожники, применяющие сервисы на базе ChatGPT.

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Зараменских отметил, что с развитием подобных технологий без работы могут остаться сотрудники кол-центров и различных служб поддержки.