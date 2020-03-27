Профессор ВШЭ считает, что рынок труда быстро восстановится после кризиса

По ее мнению, «возобновить деятельность малого предприятия сферы услуг все-таки относительно проще, чем большого автомобильного завода».

«Поскольку у нас сейчас в первую очередь страдают небольшие предприятия этой сферы, то восстанавливаться они потом будут пусть и не также быстро, как закрываются, но тоже достаточно оперативно», — объяснила Варшавская.

Также она уточнила, что ее прогноз сбудется «при условии, что это не продлится слишком долго и у работодателей имеется хоть какая-то „подушка безопасности“».