Профессор ВШЭ объяснил, почему не случится скачка безработицы

Опрос работодателей специалистами компании интернет-рекрутмента HeadHunter показал, что в 2020 году почти каждая десятая компания (9%) запланировала сокращения персонала. Однако 62% компаний указали, что планируют увеличить число вакансий.

Елена Варшавская обратила внимание как раз на эти 62%. Ими она объяснила, что резкого роста безработицы ждать не придется.

«Это, что называется, мастерство заголовка. То, что собираются уволить, — написали все, а то, что 60% компаний намерены увеличивать персонал — не написал в заголовке никто. Исходя из этого, очевиден ответ [на вопрос], будет скачок безработицы или нет», — заявила она.

Также специалист указала, что сотрудники HeadHunter не уточнили конкретное число работников, от которых собираются избавиться компании, хотя это важно, чтобы оценить стабильность рынка труда.

«В прошлом году, по данным того же HeadHunter, вообще 20% компаний наметили увольнения. Авторы опроса спрашивают: „Собираетесь увольнять?“ Компания, например, может ответить: „Да, собираемся“. А сколько? Может, они одного человека хотят уволить. Есть разница: 10 или 100 они уволят? В такой постановке вопроса — это нормальный результат опроса, даже маленькая доля компаний, которая не исключает увольнений», — заключила Варшавская.