Профессор вирусологии рассказал, какие новые привычки появятся у россиян после пандемии
После окончания пандемии некоторые приобретенные за это время привычки останутся у людей. Так считает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Об этом сообщила «Лента.ру».
По данным портала «Экономика сегодня», речь идет о частом мытье рук и соблюдении социальной дистанции. Также ученый призвал людей «к собранности в быту, и каждого пользователя социальных сетей — к информационной гигиене».