Профессор усомнился в возможности введения четырехдневки в РФ

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов обсудил с «Известиями» возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Сафонов выразил уверенность, что сейчас в стране нет возможности перейти на четырехдневку. Он уточнил, что такой формат работы подразумевает увеличение производительности труда не менее чем на 20-25%. По его словам, подобные темпы роста предполагают серьезную технологическую революцию и оснащенность рабочих мест.

«То же самое касается беспрерывных работ, больших производств, добычи полезных ископаемых. Останавливать такие процессы — очень дорогое удовольствие», — цитирует профессора ИА НСН.