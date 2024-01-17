Общество 17 января 2024, 14:26 Профессор умер во время лекции в МГЮА Ведущий юрист России Юрий Веденеев умер во время лекции в МГЮА РИА «Новости»

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Профессор МГЮА имени О. Е. Кутафина Юрий Веденеев умер во время лекции в университете. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Коллектив кафедры теории государства и права и всего Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) искренне соболезнуют родным и близким. Память о Юрии Алексеевиче Веденееве навсегда сохранится в наших сердцах», — добавили в вузе.

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Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, заслуженный юрист России почувствовал себя нехорошо во время занятия днем во вторник, 16 января.

«Веденеев скончался во время лекции в корпусе МГЮА на Садово-Кудринской. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», — сказал источник РЕН ТВ.

Юрий Веднеев родился 3 мая 1945 года в Северодвинске Архангельской области. Он был ведущим специалистом в области общей теории права и государства, конституционного и избирательного права.

В 1995 году Веденеев назначили членом ЦИК России. После этого он работал в Институте государства и права РАН, а начиная с 2000 года руководил Российским центром обучения избирательным технологиям.