Профессор ТИУ умер в Тюмени

«Несколько дней Ромен Зеликович не дожил до своего дня рождения, 19 ноября ему исполнилось бы 89 лет», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что ученый написал свыше 300 научных трудов, статей, монографий, учебников и методических пособий. Кроме того, он запатентовал 20 изобретений. По данным информагентства, некоторые из них внедрили в промышленное производство нефтегазовой отрасли.