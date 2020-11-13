Профессор ТИУ умер в Тюмени
На 89-м году из жизни ушел консультант кафедры переработки нефти и газа ТИУ (Тюменский индустриальный университет), профессор Ромен Магарил. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.
«Несколько дней Ромен Зеликович не дожил до своего дня рождения, 19 ноября ему исполнилось бы 89 лет», — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что ученый написал свыше 300 научных трудов, статей, монографий, учебников и методических пособий. Кроме того, он запатентовал 20 изобретений. По данным информагентства, некоторые из них внедрили в промышленное производство нефтегазовой отрасли.