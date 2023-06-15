Общество 15 июня 2023, 11:31 Профессор Тетельмин заявил, что Каховскую ГЭС в мирное время можно восстановить за год

Читать 360tv в

Восстановление Каховской ГЭС при условии мирного времени займет около года. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал профессор РУДН, доктор технических наук Владимир Тетельмин.

По его словам, разрушению подверглись только части бетонной конструкции, протяженность которой составляет не более полукилометра. В то время как весь напорный фронт плотины — около трех километров. Но восстановить поврежденные опоры — это не самая сложная задача.

Реклама

«Поэтому, я думаю, в течение года можно все восстановить и она будет как новенькая. Но для этого нужна, конечно, мирная ситуация», — подчеркнул Владимир Тетельмин.

Авторы: