Профессор Соколов не подписал жалобу адвоката на арест

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не стал подписывать апелляционную жалобу на свой арест. Защита подала документ в суд без его подписи. Об этом рассказал адвокат профессора Александр Почуев.

«Соколов не подписал апелляционную жалобу. Этот вопрос он оставил на усмотрение защиты. Так как адвокат не ограничен в процессуальных действиях, жалоба была подана без его подписи», — цитирует правозащитника РИА «Новости».

Почуев добавил, для домашнего ареста необходимо помещение, где будет находиться обвиняемый. Защита не могла предоставить все документы, поэтому сейчас подала жалобу на решение суда.

«Просить о домашнем аресте в его квартире на Мойке — это было бы кощунство. Сейчас мы готовим бумаги о помещении, которое готовы предоставить его родственники», — пояснил адвокат.

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Олега Соколова 11 ноября отправили в СИЗО до 8 января 2020 года. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Петербурга после того, как профессора вытащили из реки. У него нашли рюкзак с отрубленными женскими руками и пистолетом.

Как выяснилось, 7 ноября Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой жил последние годы. Труп девушки он решил расчленить и по частям утопить в Мойке, чтобы скрыть следы. Против доцента возбудили уголовное дело и арестовали. Во время заседания суда он признался в преступлении и заявил, что Ещенко плохо относилась к его детям и превратилась в «чудовище».