  • Профессор Соколов не подписал жалобу адвоката на арест

    15 ноября 2019, 11:39

    Дарья Бунякова

    Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не стал подписывать апелляционную жалобу на свой арест. Защита подала документ в суд без его подписи. Об этом рассказал адвокат профессора Александр Почуев.
    Профессор Соколов не подписал жалобу адвоката на арест

    «Соколов не подписал апелляционную жалобу. Этот вопрос он оставил на усмотрение защиты. Так как адвокат не ограничен в процессуальных действиях, жалоба была подана без его подписи», — цитирует правозащитника РИА «Новости».

    Почуев добавил, для домашнего ареста необходимо помещение, где будет находиться обвиняемый. Защита не могла предоставить все документы, поэтому сейчас подала жалобу на решение суда.

    «Просить о домашнем аресте в его квартире на Мойке — это было бы кощунство. Сейчас мы готовим бумаги о помещении, которое готовы предоставить его родственники», — пояснил адвокат.

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    Олега Соколова 11 ноября отправили в СИЗО до 8 января 2020 года. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Петербурга после того, как профессора вытащили из реки. У него нашли рюкзак с отрубленными женскими руками и пистолетом.

    Как выяснилось, 7 ноября Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой жил последние годы. Труп девушки он решил расчленить и по частям утопить в Мойке, чтобы скрыть следы. Против доцента возбудили уголовное дело и арестовали. Во время заседания суда он признался в преступлении и заявил, что Ещенко плохо относилась к его детям и превратилась в «чудовище».