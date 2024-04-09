Общество 09 апреля 2024, 16:48 Профессор Шамин посоветовал не стоять долго у включенной индукционной плиты

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Индукционная плита — это своего рода большой электромагнит, поэтому не стоит проводить у влюченного прибора слишком много времени. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор РТУ МИРЭА, д. ф.-м.н. Роман Шамин.

Он объяснил, что, с одной стороны, излучение от индукционной плиты меньше, чем от микроволновой печи. Но во втором случае оно спрятано внутри прибора, что делает его менее опасным. С другой стороны, уже в 30 сантиметрах от работающей плиты излучение равно 0.

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«Для определенной категории людей индукционные плиты могут принести не потенциальный, а вполне конкретный вред. Дело в том, что генерируемое поле может влиять на работу вживленного кардиостимулятора или дефибриллятора», — отметил ученый.

Он добавил, что людям с такими аппаратами не стоит приближаться к включенной плите более чем на 50 сантиметров. Остальным же не рекомендуют проводить у нее больше пары часов подряд.

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