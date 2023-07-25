Общество 25 июля 2023, 14:28 Профессор Щербаков заявил, что люди творческих профессий предпочитают удаленку офису

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Люди творческих профессий не хотят возвращаться работать в офисы, поскольку, работая на удаленке, они имеют возможность свободно распоряжаться своим временем. Об этом «Абзацу» сообщил профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков.

Ранее опрос показал, что 40% россиян, которые работают в дистанционном формате, скорее уволятся, чем вернутся в офис.

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Находясь в офисе, человек должен подчиняться дисциплине и проявлять покорность руководству, чего нет на удаленке. Многие молодые люди цепляются за удаленный формат, чтобы не привыкать к рабочему распорядку, написал сайт kp.ru.