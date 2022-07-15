Профессор Щербаков усомнился в достоверности показателя средней зарплаты в Москве

Профессор Александр Щербаков не согласился с данным Мосстата о том, что средняя зарплата в Москве равна 121 тысяче рублей. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По данным «ФедералПресс», он отметил, что такой показатель мог получиться из-за большого разрыва между максимальными зарплатами и минимальными. Действительности он не отражает, уверен Щербаков.

«Нужно опираться не на то, что публикуется в Интернете, а на данные Росстата. Что касается самого значения, то 121 тысяча не характеризует положения дел», — заключил профессор.