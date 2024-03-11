11 марта 2024, 11:02
Профессор Сапрыкин: переедание блинов может стать причиной проблем с ЖКТ
Профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Владимир Сапрыкин посоветовал не увлекаться употреблением блинов из-за высокой концентрации жиров в составе. Об этом сообщили «Известия».
По словам эксперта, переедание в таком случае грозит проблемами с ЖКТ. Дополнительная нагрузка идет на поджелудочную железу, печень, желчный пузырь и кишечник.
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Специалист также напомнил о высокой калорийности блюда. Два блина с маслом и вареньем — это примерно четверть дневной нормы калорий.
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