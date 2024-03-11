Общество 11 марта 2024, 11:02 Профессор Сапрыкин: переедание блинов может стать причиной проблем с ЖКТ

Читать 360tv в

Профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Владимир Сапрыкин посоветовал не увлекаться употреблением блинов из-за высокой концентрации жиров в составе. Об этом сообщили «Известия».

По словам эксперта, переедание в таком случае грозит проблемами с ЖКТ. Дополнительная нагрузка идет на поджелудочную железу, печень, желчный пузырь и кишечник.

Реклама

Специалист также напомнил о высокой калорийности блюда. Два блина с маслом и вареньем — это примерно четверть дневной нормы калорий.